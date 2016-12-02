Президент Турции призвал сограждан менять доллары на золото и лиры

Турецкий президент также успокоил соотечественников, что в ближайшее время курс лиры к доллару стабилизируется. «Турецкая лира и золото поднимутся в цене. Не волнуйтесь, очень скоро мы эту игру нарушим», — сказал он.

Турецкий лидер Эрдоган Реджеп Тайип на фоне падения курса национальной валюты к доллару обратился с призывом к соотечественникам.

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