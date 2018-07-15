Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй допускает отмену Brexit

Ее послание к стране носит следующий характер: "Мое послание стране в этот уик-энд простое: нам нужно сосредоточиться на цели. Если мы этого не сделаем, мы рискуем оказаться без Brexit".



По мнению Мэй, в следующем раунде переговоров с ЕС Великобритания должна занять достаточно жесткую позицию.

Сама Мэй заявила следующее: "Некоторые люди спрашивают, является ли наше соглашение о выходе из ЕС только отправной точкой, с которой мы начнем регрессировать. Позвольте мне внести ясность. Наша соглашение о Brexit - это не какой-то длинный список пожеланий, из которого участники переговоров могут выбирать. Это цельный план с набором результатов, которые не подлежат обсуждению".

Текст: Т. Сокот



