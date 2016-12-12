На парламентских выборах в Румынии победа досталась социал-демократам

11 декабря, в Румынии проходили парламентские выборы. Участие в них принимали 11 партий и движений.



Согласно обнародованным предварительным данным, за социал-демократов проголосовали приблизительно 46% румынских избирателей. За Национал-либеральную партию голосовало чуть больше 20%. Схожие цифры представили опросы избирателей на выходе из участков.

Третье место принадлежит "Союзу спасения Румынии", который сформирован в 2016 году. Партия позиционирует себя как антикоррупционное движение. Ей удалось преодолеть 5% барьер. В общем, она впервые войдет в румынский парламент.

Что касается явки на выборах ЦИК, ее оценили в 39,5%. Наблюдатели прогнозировали, что для того, чтобы создать правительство, социал-демократы пойдут на коалицию с Альянсом либералов и демократов (АЛДЕ).

В настоящий момент в Румынии, которую сейчас принято считать беднейшей страной Евросоюза, у власти находится технократическое правительство. Напомним, что оно сформировалось в 2015 году после ухода в отставку премьер-министра Виктора Понты и его кабинета.

Понта оказался вынужден покинуть свой пост на фоне массовых протестов, которые были непосредственно связаны с пожаром в ночном клубе в Бухаресте. Тогда погибли 64 человека.

Напомним, что победившие на выборах социал-демократы – это союзники Понты.

Сотни студентов в Кишиневе требуют провести выборы еще раз и присоединиться к Румынии.

Одновременно начались президентские выборы в Приднестровье. На территории непризнанной Приднестровской Молдавской Республики уже открытии избирательные участки для голосования на президентских выборах.

Текст:

Т. Сокот



