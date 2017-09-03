Происшествие в Бельгии: во время показательных выступлений пилот выпал из вертолета

Речь идет о пилоте военного вертолета, который выпал из машины в процессе показательных выступлений. Инцидент случился в бельгийской провинции Льеж, восточная часть страны. на дне открытых дверей 40-го инженерного батальона вооруженных сил в коммуне Аме. Это была демонстрация парашютного снаряжения. В настоящий момент активно ведутся его поиски. Это сообщение принадлежит представителю вооруженных сил.







О происшествии известно следующее: пилот выпал из военного вертолета Agusta A-109 с высоты приблизительно нескольких сотен метров. Обратим внимание, что парашюта при этом на нем не было. Что касается второго пилота, который находился на борту, он успешно посадил машину.





Текст: Т. Сокот



