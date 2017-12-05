Абдоминопластика живота: виды операции

Кроме того, существует еще множество причин, которые приводят к обвисанию живота и дряблости кожи в этой зоне. Справиться с проблемой можно благодаря абдоминопластике.

В настоящее время пластика живота очень популярна у женщин. Она является третьей по популярности пластической операцией в мире. Чаще всего на абдоминопластику решаются пациентки в возрасте 30-40 лет. Стоимость операции вполне доступна, эффективность доказана, так что неудивительно, что процедура является столь распространенной.

В зависимости от дефекта, с которым предстоит работать врачу, можно выделить несколько видов абдоминопластики:

Эндоскопическая - рекомендуется пациентам в молодом возрасте при наличии незначительных проблем в виде ослабления мышц пресса, когда не требуется подтягивать кожу. Для операции используется эндоскоп, который вводят в зоне пупка и делают несколько проколов в области бикини.

Миниабдоминопластика выполняется, когда нужно скорректировать небольшой дефект, удалив незначительный излишек кожи. Врач делает разрез в зоне бикини. Пупок после операции не меняет свое место.

Апронектомия применяется, когда удалить избытки кожи и жира, а также выполнить подтяжку мышц пресса. Специалист производит дополнительный вертикальный разрез во время операции.

Абдоминоторзорафия – самый масштабный тип коррекции, в ходе которой убирают излишки кожи и жира не только на животе, но и на бедрах, спине. Кроме того, врач убирает растяжки и шрамы.



Женщина, которая мечтает об идеальном теле нередко решается на такую операцию, как подтяжка груди. Так же, как и пластика живота, эта процедура требует тщательного выбора врача, который будет выполнять хирургическое вмешательство. В клинике пластической хирургии и эстетической медицины Beauty Trend работают опытные, высококвалифицированные специалисты, которые с удовольствием помогут вам стать обладательницей привлекательного и гармоничного тела.

Абдоминопластика – один из самых эффективных способов борьбы с обвисшей кожей и излишками жира в области живота. Благодаря пластической операции вы забудете об обвисшем животе и сможете снова с гордостью надеть купальник или красивое платье, которое подчеркнет идеальные пропорции вашей фигуры.