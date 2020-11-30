Covid: Борис Джонсон пишет депутатам, чтобы подавить гнев по поводу новых уровней









Нынешняя изоляция заканчивается в среду, и многие депутаты-консерваторы недовольны ужесточением уровней, которые ее заменят.





Депутаты проголосуют за систему во вторник, и лейбористы не определились с ее позицией.





В письме депутатам премьер-министр сказал, что правила могут быть смягчены в декабре, депутаты могут снова проголосовать в январе, а многоуровневая система может закончиться в феврале.





Кроме того, в воскресном письме в «Mail Mail» Джонсон сказал, что, по его мнению, Пасха станет «реальным шансом вернуться к нормальной жизни».





Однако он предупредил, что, если правительство не введет новую многоуровневую систему после окончания карантина, то будут «катастрофические последствия».





В новой системе Англии регионы будут размещены на одном из трех уровней: средний, высокий и очень высокий.

В общей сложности 99% жителей Англии войдут в два высших уровня с жесткими ограничениями для баров и ресторанов и запретом на смешивание домашних хозяйств в помещениях. Только Корнуолл, остров Уайт и острова Силли будут в самом нижнем ярусе.

Стремясь развеять опасения депутатов, Джонсон написал им, в общих чертах изложив график того, когда и как закончится многоуровневый подход

В своем письме Джонсон сказал: “В правилах есть оговорка о прекращении действия или срок действия - 3 февраля. Уровни будут пересматриваться каждые две недели, а области могут быть понижены с 16 декабря. В конце января депутаты проведут еще одно голосование по многоуровневому подходу и решат, останутся ли меры в силе до конца марта. Правительство опубликует обстоятельства, которые необходимо изменить, чтобы область сместилась на более низкий уровень”.

Текст: Т. Сокот



