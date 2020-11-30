Covid: Борис Джонсон пишет депутатам, чтобы подавить гнев по поводу новых уровней
30.11.2020 11:46 / Политика / Прочли: 377 человек
У новой системы уровней Covid в Англии истекает срок «заката» - 3 февраля, заявил депутатам парламента Борис Джонсон, пытаясь предотвратить восстание общин.
Нынешняя изоляция заканчивается в среду, и многие депутаты-консерваторы недовольны ужесточением уровней, которые ее заменят.
Депутаты проголосуют за систему во вторник, и лейбористы не определились с ее позицией.
В письме депутатам премьер-министр сказал, что правила могут быть смягчены в декабре, депутаты могут снова проголосовать в январе, а многоуровневая система может закончиться в феврале.
Кроме того, в воскресном письме в «Mail Mail» Джонсон сказал, что, по его мнению, Пасха станет «реальным шансом вернуться к нормальной жизни».
Однако он предупредил, что, если правительство не введет новую многоуровневую систему после окончания карантина, то будут «катастрофические последствия».
В новой системе Англии регионы будут размещены на одном из трех уровней: средний, высокий и очень высокий.
В общей сложности 99% жителей Англии войдут в два высших уровня с жесткими ограничениями для баров и ресторанов и запретом на смешивание домашних хозяйств в помещениях. Только Корнуолл, остров Уайт и острова Силли будут в самом нижнем ярусе.
Стремясь развеять опасения депутатов, Джонсон написал им, в общих чертах изложив график того, когда и как закончится многоуровневый подход
В своем письме Джонсон сказал: “В правилах есть оговорка о прекращении действия или срок действия - 3 февраля. Уровни будут пересматриваться каждые две недели, а области могут быть понижены с 16 декабря. В конце января депутаты проведут еще одно голосование по многоуровневому подходу и решат, останутся ли меры в силе до конца марта. Правительство опубликует обстоятельства, которые необходимо изменить, чтобы область сместилась на более низкий уровень”.
Текст: Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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