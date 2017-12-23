Центр управления кризисными ситуациями Камчатского края: менее чем за сутки случилось третье землетрясение, магнитуда которого свыше 5 баллов
23.12.2017 16:21 / Происшествия / Прочли: 341 человек
Так, магнитуда третьего землетрясения, которое произошло практически на протяжении одних суток, составила 5,6
Землетрясение, магнитуда которого 5,6, случилось в Кроноцком заливе, побережье Камчатского края. Это событие оказалось третьим ощущаемым менее чем за сутки, информируют общественность представители Камчатского филиала Геофизической службы РАН.
В СМИ по этому поводу представлена следующая информация: - "в 10:29 местного времени (01:29 мск) в акватории Кроноцкого залива произошло землетрясение магнитудой 5,6. Глубина залегания очага составила около 40 км. Ранее ночью в тех же координатах были зафиксированы еще два подземных толчка магнитудой 6,4 и 5,1".
Что касается расстояния до Петропавловска-Камчатского от эпицентра, оно составило приблизительно 160 км.
Случившееся прокомментировали в Центре управления кризисными ситуациями Камчатского края, сообщив о том, что ночные толчки в краевом центре были ощутимы силой от 4 до 5 баллов. В результате, в домах очень сильно раскачались мебель, предметы домашнего быта. Что касается утреннего землетрясения, оно было ощутимо в разных районах Петропавловска-Камчатского и его сила составляла до 3 баллов.
В управлении МЧС России по Камчатскому краю было сообщение о том, что что оперативные группы пожарных и спасателей заняты были тщательным обследованием сооружений и зданий. Кстати, разрушения или деформации строений после этих землетрясений специалисты не обнаружили.
Напомним, что столица Камчатки относится к зоне, где вполне вероятно может случится десятибалльное землетрясение.
Текст: Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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