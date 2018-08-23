Последствия ДТП в Подмосковье: погибли два человека и один в числе пострадавших

В числе погибших два человека. Есть еще один пострадавший в результате ДТП, которое произошло на Волоколамском шоссе рядом с поселком Малая Истра, Подмосковье. Эта информация принадлежит представителям пресс-службы ГУ МВД по Московской области.







В пресс-службе сообщили, "… на 53-м километре Волоколамского шоссе мужчина, который управлял автомобилем Mercedes-Benz GL, выехал на встречную полосу, где его машина столкнулась с KIA Optima, за рулем которого также был мужчина. Оба шофера погибли", - сказали в полиции. После аварии в разбитые машины, находившиеся на шоссе, въехал Volkswagen Polo. "Этой машиной управляла женщина, она получила травмы и была госпитализирована".





На место происшествия отправились сотрудники полиции. Они его тщательно осмотрели и приняли решение полностью перекрыть движение по Волоколамскому шоссе, район Малой Истры. Сейчас уже движение в обе стороны восстановили.





В пресс- службе ГУ МВД Подмосковья сообщили следующее: "По факту случившегося проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела".





Текст: Т. Сокот



