Землетрясение, магнитуда которого 5,0, случилось у берегов Греции

Землетрясение, магнитуда которого 5,0, случилось сегодня у побережья Греции. Таково сообщение Геологической службы США.







Что касается эпицентра подземных толчков, он расположился в 4,4 км на юго-запад от города Корони. Очаг залег на глубине приблизительно 10 км.





Какие-либо данные о разрушениях и пострадавших в настоящий момент отсутствуют.





Текст:

Т. Сокот



