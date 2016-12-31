В результате ДТП на Ставрополье погибли двое детей

В результате этого ДТП на Ставрополье погибли двое детей. В машине находились два мальчика. Им было два и четыре годика. Они погибли на месте.







Водителя и пассажиров, это были обе женщины, их доставили в Центральную районную больницу Арзгирского района. У них травмы разного характера. Это сообщение отдела пропаганды безопасности движения краевого управления ГИБДД.





Об аварии известно, что она случилась около 09:15 мск. Она произошла на 44 км автодороги Буденновск - Арзгир. В дорожной полиции сообщили, что "по предварительной версии, водитель ВАЗ-21099 не справилась с управлением, съехала в правый кювет и столкнулась с деревом".









В настоящий момент обстоятельства ДТП уточняются. Об этом сообщили в ГИБДД.





Текст: Т. Сокот



