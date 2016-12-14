В Нидерландах постановили, что скифское золото нужно вернуть Украине

В среду, 14 декабря, рунет и украинский сегмент Интернета охватила "золотая лихорадка", спровоцированная свежей новостью: нидерландские власти решили, что "скифское золото" из крымских музеев принадлежит Украине и, следовательно, должно быть возвращено в Киев.





Окружной суд Амстердама постановил, что скифское золото, предоставленное крымскими музеями зимой 2014 года для проведения выставки в столице Нидерландов, должно быть возвращено не музейным учреждениям Крыма, а вивезено на "материковую" Украину.





Такое решение было принято в связи с тем, что Нидерланды не признают законным отделение Крымского полуострова от Украинской Республики и присоединения его к РФ. Для нидерландцев Крым, согласно юридическому определению, является "аннексированным".





В судебном постановлении сказано, что Крым не является суверенным государством, а поэтому не вправе требовать ценности, представляющие культурное наследие.





Текст: Е. Скобелева