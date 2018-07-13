ЧП на востоке Афганистана: в результате того, что прорвало дамбу, вода уничтожила не менее 300 домов

По меньшей мере в числе погибших десять человек. Да, к огромному сожалению, многие до сих пор числятся пропавшими без вести. Причина: наводнение, вызванное прорывом дамбы, восток Афганистана.







Этот инцидент случился ночью в четверг, горная долина провинции Панджшер. Да, к сожалению, вода затопила сразу несколько деревень, уничтожив в результате не менее 300 домов.





Местные власти не исключили, что число жертв возрастет. Обратим внимание, что вода и дальше прибывает.





На месте происшествия активно проводятся поисково-спасательные работы.





Текст: Т. Сокот



