Зимбабве ищет помощь Уганды в борьбе с коррупцией

Эта новость не была хорошо воспринята зимбабвийцами в Интернете. Они заявили, что Уганда была не лучшей страной для изучения этого вопроса.



Правительство пригласило высокопоставленного судью Угандийского суда по борьбе с коррупцией подготовить судебную систему Зимбабве перед созданием антикоррупционных судов.

«Пожалуйста, прекратите тратить ресурсы людей. Нужна ли нам помощь Уганды для искоренения коррупции в Зимбабве?» - написал Леонард Кони.

«Уганда, борьба с коррупцией ... Как вам удалось поместить два слова в одно и то же предложение НИК? Посмотрите на страны, в которых вы просили совета и помощи», - писал Т.Б. Мандлази.

«Уганда не является хорошим примером стран, борющихся с коррупцией. Может быть, Руанда, Сингапур, Нидерланды, Малайзия и т. Д., А не эти парни Мусевени. Мы очень далеки от того, чтобы полностью начать борьбу с коррупцией», - написал Такудзва Мунангва.

«Но почему Уганда, а не Руанда, Кения или Южная Африка?» - подумал Нельсон Тувадья.

"Наименее коррумпированные страны Африки 1. Сейшельские Острова 2. Ботсвана 3. Кабо-Верде 4. Руанда 5. Маврикий 6. Сан-Томе и Принсипи 7. Намибия 8. Сенегал", - пишет Тарриснун.

Главный судья Зимбабве Люк Малаба заявил журналистам, что судья Лоуренс Гидуду, который возглавляет антикоррупционный суд Уганды, проведет недельные учебные курсы в столице Зимбабве, Хараре.

Судья Малаба сказал, что Зимбабве может многому научиться у Уганды, которая годами преследовала и сажала в тюрьму коррумпированных людей.

Уганда была оценена лучше, чем Зимбабве в Индексе восприятия коррупции Transparency International 2019 года.

Уганда заняла 137-е место из 180 стран, а Зимбабве - 158. Но соседние страны Зимбабве - Ботсвана, Намибия и Южная Африка - намного лучше, чем Уганда.

Текст: Т. Сокот



