Елизавета II семикратная прабабушка

Так, внучка королевы, дочь принцессы Анны и капитана Марка Филлипса 37-летняя Зара Тиндолл, родила второго ребенка. Ребенок, который родился, стал уже седьмым для Ее Величества и принца Филиппа, информирует общественность пресс-служба Букингемского дворца.



Эта девочка родилась 18 июня в роддоме города Страуд. Кстати, на родах присутствовал отец младенца.

Что касается имени ребенка, его объявят позже.

Текст: Т. Сокот



