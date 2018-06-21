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Елизавета II семикратная прабабушка

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Елизавета II семикратная прабабушка

21.06.2018 08:28 / Общество / Прочли: 277 человек

Королева Великобритании Елизаветы II стала семикратной прабабушкой – у нее родилась правнучка. 

Так, внучка королевы, дочь принцессы Анны и капитана Марка Филлипса 37-летняя Зара Тиндолл, родила второго ребенка. Ребенок, который родился, стал уже седьмым для Ее Величества и принца Филиппа, информирует общественность пресс-служба Букингемского дворца. 
Эта девочка родилась 18 июня в роддоме города Страуд. Кстати, на родах присутствовал отец младенца. 
Что касается имени ребенка, его объявят позже.
Текст: Т. Сокот

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Источник: LadyVenus.ru
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