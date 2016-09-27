В Москве нашли задушенную девушку с заклеенным ртом
В одной из московских квартир сегодня обнаружили тело убитой девушки, у которой были связаны руки и заклеен липкой лентой рот.
Страшную
находку сделала соседка погибшей по съемному жилью. Как сообщают в Главном
следственном управлении СК России по Москве, по данному факту возбуждено
уголовное дело об убийстве.
Соседка по квартире, которую четверо молодых людей совместно снимали в многоэтажке, расположенной на Рязанском проспекте, вернувшись домой, застала 27-летнюю девушку уже мертвой. Как показала судмедэкспертиза, погибшая скончалась от удушья, при этом у нее были связаны запястья, а рот — заклеен скотчем.
Погибшая проживала вместе с мужем и еще двумя соседками, одна из которых и нашла ее тело. Следователи отрабатывают различные версии преступления, опрашивают соседей, возможных свидетелей и родных жертвы и ее супруга, уточнили в московском Следкоме.
Текст: Е. Скобелева