В Москве нашли задушенную девушку с заклеенным ртом

Страшную находку сделала соседка погибшей по съемному жилью. Как сообщают в Главном следственном управлении СК России по Москве, по данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве.



Соседка по квартире, которую четверо молодых людей совместно снимали в многоэтажке, расположенной на Рязанском проспекте, вернувшись домой, застала 27-летнюю девушку уже мертвой. Как показала судмедэкспертиза, погибшая скончалась от удушья, при этом у нее были связаны запястья, а рот — заклеен скотчем.

Погибшая проживала вместе с мужем и еще двумя соседками, одна из которых и нашла ее тело. Следователи отрабатывают различные версии преступления, опрашивают соседей, возможных свидетелей и родных жертвы и ее супруга, уточнили в московском Следкоме.

Текст: Е. Скобелева