Самолет Red Wings из Антальи в Москву задержали
06.07.2017 14:39 / Происшествия / Прочли: 363 человек
Задержка была в пределах 10 часов. Причина - попадание птицы. Что касается отдыхающих по путевкам туроператоров, они остались в отелях. Остальные пассажиры ожидали своего рейса в аэропорту.
Рейс авиакомпании Red Wings должен был вылететь из Антальи в Москву. Он был задержан более чем на десять часов.
Случившееся прокомментировали в авиакомпании. Здесь сообщили, что прибывший в Турцию борт не смог вернуться в Россию. Дело в том, что при посадке в воздушное судно попала птица. В Red Wings так и не уточнили, о какой именно части лайнера идет речь.
Представитель авиакомпании в аэропорту Антальи объяснил следующее: - "авиакомпания хочет поменять самолет. Отправляют новый борт, пока все заняты, идет задержка вылета".
Это воздушное судно должно было выполнить чартерный рейс со средиземноморского побережья Турции. Что касается туристов, покупавших путевки у туроператоров, их вовремя оповестили о задержке. Их, кстати, не вывозили в аэропорт. Все отдыхающие так и остались в отелях.
Пассажиры купили лишь авиабилеты. Они ожидали в аэропорту Антальи своей посадки.
Текст:
Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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