Самолет Red Wings из Антальи в Москву задержали

Рейс авиакомпании Red Wings должен был вылететь из Антальи в Москву. Он был задержан более чем на десять часов.







Случившееся прокомментировали в авиакомпании. Здесь сообщили, что прибывший в Турцию борт не смог вернуться в Россию. Дело в том, что при посадке в воздушное судно попала птица. В Red Wings так и не уточнили, о какой именно части лайнера идет речь.

Представитель авиакомпании в аэропорту Антальи объяснил следующее: - "авиакомпания хочет поменять самолет. Отправляют новый борт, пока все заняты, идет задержка вылета".





Это воздушное судно должно было выполнить чартерный рейс со средиземноморского побережья Турции. Что касается туристов, покупавших путевки у туроператоров, их вовремя оповестили о задержке. Их, кстати, не вывозили в аэропорт. Все отдыхающие так и остались в отелях.





Пассажиры купили лишь авиабилеты. Они ожидали в аэропорту Антальи своей посадки.





Текст:

Т. Сокот



