Премьер-министр Нового Южного Уэльса извиняется за нападение на круизный лайнер
17.08.2020 10:08 / В мире / Прочли: 494 человек
Зараженным пассажирам разрешили покинуть лайнер в Сиднее в мартеГосударственные чиновники в Австралии извинились за свои неудачи в борьбе с огромной вспышкой Covid-19 на круизном лайнере Ruby Princess.
На прошлой неделе расследование показало, что органы здравоохранения Нового Южного Уэльса совершили «серьезные ошибки», разрешив высадку около 2650 пассажиров, когда судно пришвартовалось в Сиднее в марте.
Эти люди не были проверены на вирус, несмотря на подозрения о случаях на борту.
В конечном итоге с кораблем было связано не менее 900 заражений и 28 смертей.
До второй волны вируса в Австралии, которая появилась в Мельбурне в июне, круизный лайнер был источником крупнейшего в Австралии кластера коронавируса.
Премьер-министр Нового Южного Уэльса Глэдис Береджиклян сказала, что ей особенно жаль 62 человек, заразившихся вирусом от пассажиров, вышедших на берег.
«Я не могу себе представить, каково это иметь любимого человека - или быть кем-то, кто продолжает страдать и в результате испытывает травму, - и я хочу безоговорочно извиниться», - сказала она.
Какие ошибки были допущены?
После завершения 11-дневного обратного круиза в Новую Зеландию пассажирам было разрешено покинуть корабль в Сиднейской гавани и сесть на общественный транспорт, а также внутренние и зарубежные рейсы домой.
В отчете о расследовании, опубликованном в прошлую пятницу, говорится, что NSW Health неправильно охарактеризовало судно как судно с низким уровнем риска и должно было немедленно провести тестирование больных пациентов.
Было «непростительно», что официальные лица не смогли немедленно получить результаты мазков на коронавирус, взятых 19 марта - в день стоянки судна.
Однако расследование не обнаружило системных сбоев и заявило, что ошибки уже признало правительство штата.
После катастрофы Ruby Princess по меньшей мере десятку других круизных лайнеров запретили заходить в австралийские порты из-за риска заражения вирусом.
Большинство австралийских пассажиров Ruby Princess самоизолировались дома в соответствии с правительственными инструкциями для возвращающихся путешественников.
За исключением кластера в островном штате Тасмания, который распространился через больничную систему, 62 человека в Австралии заразились вторичным путем.
Бережиклян выделила эти случаи в своих извинениях, сказав: «К сожалению, в особенности для этих 62 человек, уроки были извлечены недостаточно быстро».
По крайней мере треть пассажиров - или около 950 человек - были из-за границы.
В расследовании говорится, что невозможно полностью оценить, сколько людей заразились вирусом, потому что многие не смогли пройти тестирование.
Текст: Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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