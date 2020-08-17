Премьер-министр Нового Южного Уэльса извиняется за нападение на круизный лайнер





На прошлой неделе расследование показало, что органы здравоохранения Нового Южного Уэльса совершили «серьезные ошибки», разрешив высадку около 2650 пассажиров, когда судно пришвартовалось в Сиднее в марте.





Эти люди не были проверены на вирус, несмотря на подозрения о случаях на борту.





В конечном итоге с кораблем было связано не менее 900 заражений и 28 смертей.





До второй волны вируса в Австралии, которая появилась в Мельбурне в июне, круизный лайнер был источником крупнейшего в Австралии кластера коронавируса.





Премьер-министр Нового Южного Уэльса Глэдис Береджиклян сказала, что ей особенно жаль 62 человек, заразившихся вирусом от пассажиров, вышедших на берег.





«Я не могу себе представить, каково это иметь любимого человека - или быть кем-то, кто продолжает страдать и в результате испытывает травму, - и я хочу безоговорочно извиниться», - сказала она.





Какие ошибки были допущены?





После завершения 11-дневного обратного круиза в Новую Зеландию пассажирам было разрешено покинуть корабль в Сиднейской гавани и сесть на общественный транспорт, а также внутренние и зарубежные рейсы домой.





В отчете о расследовании, опубликованном в прошлую пятницу, говорится, что NSW Health неправильно охарактеризовало судно как судно с низким уровнем риска и должно было немедленно провести тестирование больных пациентов.





Было «непростительно», что официальные лица не смогли немедленно получить результаты мазков на коронавирус, взятых 19 марта - в день стоянки судна.





Однако расследование не обнаружило системных сбоев и заявило, что ошибки уже признало правительство штата.





После катастрофы Ruby Princess по меньшей мере десятку других круизных лайнеров запретили заходить в австралийские порты из-за риска заражения вирусом.





Большинство австралийских пассажиров Ruby Princess самоизолировались дома в соответствии с правительственными инструкциями для возвращающихся путешественников.





За исключением кластера в островном штате Тасмания, который распространился через больничную систему, 62 человека в Австралии заразились вторичным путем.





Бережиклян выделила эти случаи в своих извинениях, сказав: «К сожалению, в особенности для этих 62 человек, уроки были извлечены недостаточно быстро».





По крайней мере треть пассажиров - или около 950 человек - были из-за границы.





В расследовании говорится, что невозможно полностью оценить, сколько людей заразились вирусом, потому что многие не смогли пройти тестирование.





Текст: Т. Сокот



