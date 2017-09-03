«Бентли», за рулем которого сидел наркоман, врезался в автомобиль президента Сербии

В столице Сербии Белграде произошло ДТП, в котором пострадавшим оказался сам президент республики Александр Вучич. Случился инцидент в субботу, 2 сентября. Когда президентский кортеж, состоящий из трех автомобилей, проезжал перекресток с кольцевым движением, известный как «Топчидерска звезда», колонну из трех машин протаранил «Бентли» на испанской регистрации.



Причем роскошная иномарка с испанскими номерами врезалась именно в тот автомобиль из кортежа, в салоне которого находился президент. В довесок, после удара «Бентли» сразу не остановился и, продолжив движение, заблокировал одну из машин сопровождения президента, тем самым лишив сотрудников службы безопасности возможности быстро реагировать на происходящее.

Тем временем третий автомобиль из президентского кортежа догнал нарушителей и передал их полиции. В иномарке с испанскими регистрационными знаками оказались трое молодчиков с сербскими именами. Они были арестованы на двое суток. Уже установлено, что все задержанные работают охранниками на популярной белградской дискотеке. По неофициальной информации, в крови одного из молодых людей были обнаружены следы сильнодействующего наркотика – кокаина. Дорогую машину дискотечные «вышибалы» якобы взяли покататься у известного сербского футболиста. С их слов. Намерения таранить президентский кортеж у них не было.

Тем не менее, виновникам аварии светит от одного до восьми лет тюремного заключения. Информации о пострадавших в ДТП не поступало.

Текст: Е. Скобелева