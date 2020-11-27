Трагедия в Краснодарском крае: 4 человека погибли в результате ДТП на переезде





Суть происшествия следующая: Lada Priora пыталась проскочить через пути практически прямо перед проходящим поездом.

Несколько слов о переезде. Он не оборудован шлагбаумом, однако горел запрещающий сигнал, который как раз водитель автомобиля проигнорировал.

В результате состав снес машину. Все, кто находился в салоне авто, погибли.

Текст: Т. Сокот



