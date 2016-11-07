США хотят использовать китайский радиотелескоп, чтобы поискать внеземной разум

Китайские ученые получили запрос на использование крупнейшего в мире радиотелескопа FAST (Five hundred meter Aperture Spherical Telescope). Его им отправили участники американского проекта SETI (Search for Extraterrestrial Life).







Американские ученые надеются, что используя новый телескоп, они смогут ускорить процесс поиска жизни на других планетах.





Ведущий ученый проекта SETI - Дэн Вертимер. Он сообщил, что "мы планируем начать партнерство с FAST и национальной обсерваторией Китая", - заявил представитель проекта Breakthrough Listen Эндрью Симеон. "Мы можем использовать телескоп одновременно с китайскими коллегами, когда они будут выполнять свои исследования".





В настоящий момент китайская сторона еще ответила. Обнародовано анонимное учение китайского ученого. Его суть в том, что не стоит в ближайшем будущем рассчитывать на сотрудничество. Вот сам текст сообщения: - "Наш график исследований очень плотный. Так много предстоит сделать, что мы ничего не сможем предложить в ближайшие два года".





Напомним, что проект SETI курирует Калифорнийский университет в Беркли. Он реализует его при поддержке НАСА. В нем принимают участие многие научные организации со всего мира. Что касается идеи поиска сигналов от возможных разумных обитателей иных планет, такова возникла в конце 1950-х годов. Напомним, что уже начались первые регулярные исследования. Они проводятся с 1970-х. Однако, к этому времени SETI не обнаружило следы внеземных цивилизаций.





Обнародованы лишь результаты наблюдений, которые осуществили эксперты Breakthrough Listen до сегодняшнего дня. Речь идет о большей части звезд в радиусе 16 световых лет от Земли, а также выборке звезд, находящихся на расстоянии в пределах 16-160 световых лет от нашей планеты.





Текст:

Т. Сокот



