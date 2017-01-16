В Японии в результате сильных снегопадов погибли семь человек

В результате непогоды отрезанным от внешнего мира оказался один из поселков на юго-западе острова Хонсю.



В разных районах Японии погибли семь человек по причине самых сильными за нынешнюю зиму снегопадами.





Большинство погибших – это жертвы дорожных инцидентов. Речь идет о падении автомобилей в водоемы и пропасти по причине обледенения полотна и плохой видимости. Так, еще пожилого крестьянина раздавили обломки теплицы. Она рухнула под тяжестью снега. Несколько человек погибли. Они сорвавшись с крыш, пытаясь очищать их от снега и льда.





По причине заносов в префектуре Хиого, юго-запад, главного японского острова Хонсю, оказался полностью отрезанным от внешнего мира поселок, где живет приблизительно 50 семей. В настоящий момент к ним на помощь высылают полицейские вертолеты.





Напомним, что нарушенное 15 января транспортное сообщение в Японии удалось в целом восстановилось. По причине метелей отменили лишь пять авиарейсов. К этому времени возобновилось движение скоростных поездов. Они сейчас идут с опозданиями.





Местные власти сообщили, что на протяжении 15 января в отдельных районах на севере Японии, а в частности в префектуре Аомори, выпало приблизительно 250 см снега.





Текст: Т. Сокот



