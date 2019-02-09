Трамп об условии вывода военных США из Афганистана

Трамп говорит, что обязательным принято считать как раз достижение мирных договоренностей между властями государства и очень радикальным движением, таким как "Талибан" (напомним, что оно запрещено в РФ).



Тамп по этому поводу заявил следующее: "Мы вернем наших людей домой, если это случится".

Он считает, что эти что переговоры действительно на серьезном уровне и они продвигаются впервые.

Напомним, что не так давно официальный представитель МИД РФ Мария Захарова информировала общественность о том, что еще слишком рано выводить войска США, поскольку у Вашингтона практически регулярно меняется позиция по данному вопросу.





Текст: Т. Сокот



