Геологи: в упавшем метеорите обнаружена чистая внеземная органика





Несколько слов о небесном теле. Оно приземлилось на лед озера в штате Мичиган.

Что касается результатов исследования, они уже обнародованы в научном журнале Meteoritics & Planetary Science.

Геологи говорят о том, что уникальность метеорита, упавшего на лед, заключается в том, что его не успели заселить лишайники и бактерии с земли. А обычно так и происходит.

Текст: Т. Сокот



