ЧП в Турине: взорвалась самодельная бомба, обнаружены еще 12

В результате этого ЧП пострадали прохожие. Это были два марокканца и двое итальянцев. В их числе оказался 83-летний пенсионер.



Взрыв оказался серьезным. Он повредил окна сразу в 30 ближайших жилых постройках. Еще пострадали четыре автомобиля.

Дальше свою работу выполняли правоохранители. Они тщательно провели обыски, обнаружили в том же районе еще 12 аналогичных самодельных взрывных устройств. Были обнаружены и патроны.





Однако, самого изготовителя бомб найти еще не удалось.





Текст: Т. Сокот



