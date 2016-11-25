Землетрясение, магнитуда которого 7,2, произошло у берегов Сальвадора

Землетрясение, магнитуда которого составила 7,2, произошло у берегов Сальвадора. Это сообщение Геологической службы США.







Что касается эпицентра подземных толчков, он расположился приблизительно в 190 км на юг от столицы государства, города Сан-Сальвадор. Очаг землетрясения залег на глубине в пределах 33 км у побережья департамента Усулутан.





Какие-либо данные о пострадавших и разрушениях в настоящий момент отсутствуют. Нет данных и об угрозе возникновения цунами не поступали.





Власти Сальвадора объявили, что существует угроза возникновения цунами.

Однако, позже в Сальвадоре, а также Никарагуа отменили угрозу цунами после мощного землетрясения магнитудой 7,2, случившегося в четверг на глубине 33 км у тихоокеанского побережья Сальвадора. Это сообщение представителей Национальной системы по предотвращению и ликвидации последствий стихийных бедствий (исп. Sinapred) Никарагуа и министерство окружающей среды и природных ресурсов Сальвадора. Они сообщили следующее: - "Гражданская оборона отменяет угрозу цунами. До настоящего момента о разрушениях в прибрежной зоне не сообщалось".





Одновременно представители ведомства призвали местных жителей не выходить в море в ближайшие два часа. Те, кто отдыхает на пляжах или занимается дайвингом должны соблюдать осторожность в течение 24-48 часов. Это непосредственно связано с возможным возникновением сильных течений.





До настоящего времени какие-либо сведения о разрушениях и пострадавших в центральноамериканских республиках отсутствуют.





Текст:

Т. Сокот



