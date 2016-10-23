В Москве грузовик сбил женщину с двумя детьми прямо на «зебре»

Как сообщила в субботу, 22 октября, столичная ГИБДД, на востоке Москвы на пешеходном переходе грузовой автомобиль корейской марки Hyundai Porter совершил наезд на женщину с двумя детьми. Грузовая машина сбила на «зебре» маму с двумя детьми в столичном районе Измайлово. Пострадавшие экстренно были доставлены в больницу.

В московской Госавтоинспекции информируют: «Наезд автомобиля на пешеходов произошел на переходе возле дома номер четыре на улице Первомайской. В результате ДТП пострадали женщина и двое ее детей».

Причину данного дорожно-транспортного происшествия предстоит установить сотрудникам правоохранительных органов.

Текст: Е. Скобелева