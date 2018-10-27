По факту огненного ДТП в Северной столице с 7 погибшими уже возбуждено дело

Это была трагедия, в результате которой погибли 7 человек, информирует общественность пресс-служба питерского полицейского главка.



В МЧС сообщили, что микроавтобус Iveco столкнулся с автомобилем Honda.

В ведомстве по этому поводу сообщили следующее: - «По факту ДТП следователями Главным следственным управлением Главного управления Министерства внутренних дел России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека»».

Представители информационного петербургского главка проинформировали общественность о том, что в результате этой аварии погибли как водитель, так и шесть пассажиров микроавтобуса Hyundai.

Выжить смог лишь водитель большегруза. Он находится в реанимации больницы. Его состояние тяжёлое.

Сотрудники полиции выясняют все причины аварии.

Текст: Т. Сокот



