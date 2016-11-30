Известная российская хоккеистка погибла из-за возгорания стиральной машины





На то, чтобы установить личности погибших, у следователей ушло несколько суток. Оказалось, что в огне погибли спортсменка Людмила Юрлова, бывшая хоккеистка сборной РФ, бронзовая призерка чемпионата мира по хоккею 2001 года, ее супруг и их маленький сын.





По предварительным данным, в квартире, где проживала семья, произошло короткое замыкание в ванной комнате — «коротнула» стиральная машина, оставленная на ночь включенной...





Главное следственное управления Следственного комитета по Московской области возбудило уголовное дело по факту гибели известной хоккеистки и ее семьи.







Текст: Е. Скобелева