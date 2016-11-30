Известная российская хоккеистка погибла из-за возгорания стиральной машины
30.11.2016 18:07 / Происшествия / Прочли: 155 человек
Многократная призерка соревнований по хоккею с мячом (второе название — «бенди») Людмила Юрлова погибла со своей семьей, мужем и ребенком четырех лет, в собственной квартире при пожаре.
Трагедия произошла в понедельник, 28-го числа. Тогда в подмосковных Химках, ликвидировав пожар в одной из квартир многоквартирного дома, расположенного по улице Совхозной, огнеборцы обнаружили в помещении тела троих человек - супружеской пары и их четырехлетнего ребенка. Погибшие задохнулись, надышавшись угарным газом и продуктами горения.
На то, чтобы установить личности погибших, у следователей ушло несколько суток. Оказалось, что в огне погибли спортсменка Людмила Юрлова, бывшая хоккеистка сборной РФ, бронзовая призерка чемпионата мира по хоккею 2001 года, ее супруг и их маленький сын.
По предварительным данным, в квартире, где проживала семья, произошло короткое замыкание в ванной комнате — «коротнула» стиральная машина, оставленная на ночь включенной...
Главное следственное управления Следственного комитета по Московской области возбудило уголовное дело по факту гибели известной хоккеистки и ее семьи.
Текст: Е. Скобелева
Комментарии
Материалы сайта могут содержать информацию, не подлежащую просмотру лицам младше 18 лет
Последние новости
В Японии определились с местом проведения Всемирного саммита роботов
02.12.2016 17:29 / НаукаСаммит должен состояться в таких городах как Токонамэ (префектура Айти) и Минамисона (префектура Фукусима)....
В США в убийстве приемных родителей обвиняют приемыша из России
02.12.2016 17:27 / ПроисшествияВ Соединенных Штатах в двойном убийстве семейной четы обвиняют усыновленного ими подростка из России. ...
В планах Японии развивать космический туризм
02.12.2016 16:50 / ПроисшествияКосмический самолет будет подниматься на 100 км над Землей, путешествие займет 90 минут, а туристам обещают пя...
На Транскавказской магистрали и Военно-Грузинской дороге развернули несколько пунктов обогрева
02.12.2016 14:10 / ОбществоВ пресс-службе регионального центра МЧС проинформировали общественность о том, что питание в случае необходимо...
На НПЗ, Италия, прогремел мощный взрыв
02.12.2016 13:57 / ПроисшествияЧП случилось на одном из самых крупных нефтеперерабатывающих предприятий страны. В результате инцидента постра...
С Байконура к МКС запустили грузовой корабль "Прогресс МС-04"
02.12.2016 13:49 / ПроисшествияС Байконура к МКС запустили грузовой корабль "Прогресс МС-04" Корабль вполне успешно вышел на орбиту. Что...
Молодую москвичку убило обледеневшее дерево
02.12.2016 10:11 / ПроисшествияВ восточной части столицы вследствие падение обледеневшего дерева погибла девушка, сообщили в столичном главке...
В Новокузнецке дошкольников и воспитательницу травмировал снег, упавший с крыши дома
02.12.2016 09:55 / ПроисшествияВ Кузбассе двое воспитанников детского дошкольного заведения и их воспитатель получили травмы из-за сошедшего ...
Тела всех погибших в результате крушения самолета в Колумбии опознали
01.12.2016 20:12 / ОбществоПрощание с футболистами должно состояться на стадионе города Шапеко. Напомним, что именно здесь играли спортсм...
Землетрясение, магнитуда которого 5,2, случилось в Коста-Рике
01.12.2016 18:35 / ПроисшествияКакие-либо сведения о разрушениях и пострадавших в настоящий момент отсутствуют. ...
Источник: LadyVenus.ru
Поиск по сайту
Поиск архива
Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Выборы Билайн Дети Оружие Катастрофа Молодеж Строительство Разбой Пенсия Урожай Автомобили Авария Гроза Кризис Экология ЖКХ Россия Политика Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Познавательно Кризис Доллар Москва Безработица Евро Недвижимость Оскар