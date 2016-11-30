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Известная российская хоккеистка погибла из-за возгорания стиральной машины

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Известная российская хоккеистка погибла из-за возгорания стиральной машины

30.11.2016 18:07 / Происшествия / Прочли: 155 человек

Многократная призерка соревнований по хоккею с мячом (второе название — «бенди») Людмила Юрлова погибла со своей семьей, мужем и ребенком четырех лет, в собственной квартире при пожаре. 

Трагедия произошла в понедельник, 28-го числа. Тогда в подмосковных Химках, ликвидировав пожар в одной из квартир многоквартирного дома, расположенного по улице Совхозной, огнеборцы обнаружили в помещении тела троих человек - супружеской пары и их четырехлетнего ребенка. Погибшие задохнулись, надышавшись угарным газом и продуктами горения.  

На то, чтобы установить личности погибших, у следователей ушло несколько суток. Оказалось, что в огне погибли спортсменка Людмила Юрлова, бывшая хоккеистка сборной РФ, бронзовая призерка чемпионата мира по хоккею 2001 года, ее супруг и их маленький сын. 

По предварительным данным, в квартире, где проживала семья, произошло короткое замыкание в ванной комнате — «коротнула» стиральная машина, оставленная на ночь включенной...

Главное следственное управления Следственного комитета по Московской области возбудило уголовное дело по факту гибели известной хоккеистки и ее семьи. 

Текст: Е. Скобелева

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Источник: LadyVenus.ru
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