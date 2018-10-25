Иракские власти попросит США, чтобы они не наказывали за сотрудничество с Ираном

Еще они хотят вывести из-под действия возможные ограничительные меры. Запрос такого характера готовится к подаче в Белый дом.



Этосообщение прокомментировал представитель Министерства иностранных дел Ирака Ахмед Махджуб. Он сообщил о том, что "Ирак может обратиться к Вашингтону с просьбой полностью исключить его из санкций, как, например, сделала Иордания в начале девяностых, когда вводилось эмбарго в отношении Ирака".





Обратим внимание, что в Багдаде до сих пор надеются, что в американской администрации к этому запросу отнесутся с пониманием.

Текст: Т. Сокот



