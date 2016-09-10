В результате взрыва на заводе в Бангладеш число погибших возросло до 15
10.09.2016 12:24 / Происшествия / Прочли: 175 человек
В здании фабрики, что расположена на севере столицы Бангладеш Дакки в произошел взрыв, в результате которого вспыхнул пожар. Пламя начало быстро распространятся, поскольку внутри помещения находилось достаточно много легковоспламеняющихся материалов.
В результате взрыва водогрейного котла на упаковочной фабрике, север столицы Бангладеш Дакки, количество погибших достигло 15. Приблизительно 70 человек пострадали.
Инцидент случился сегодня около 6:00 утра (3:00 мск).
Причина столь быстрого распространения огня – огромное количество пластиковых и иных легковоспламеняющихся материалов внутри помещения.
Сначала в СМИ была информация о восьми погибших и 20 получивших ранения. Пострадавших сразу направили в ближайшие больницы.
На место ЧП прибыли бригады пожарной службы. Они начали тушить огонь.
Текст:
Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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