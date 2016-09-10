В результате взрыва на заводе в Бангладеш число погибших возросло до 15

На место ЧП прибыли бригады пожарной службы. Они начали тушить огонь.

Сначала в СМИ была информация о восьми погибших и 20 получивших ранения. Пострадавших сразу направили в ближайшие больницы.

Инцидент случился сегодня около 6:00 утра (3:00 мск).

В результате взрыва водогрейного котла на упаковочной фабрике, север столицы Бангладеш Дакки, количество погибших достигло 15. Приблизительно 70 человек пострадали.

В здании фабрики, что расположена на севере столицы Бангладеш Дакки в произошел взрыв, в результате которого вспыхнул пожар. Пламя начало быстро распространятся, поскольку внутри помещения находилось достаточно много легковоспламеняющихся материалов.

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