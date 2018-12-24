В ГУ МЧС по Новосибирской области о том, что крупное возгорание в новосибирской больнице удалось ликвидировать

Несколько слов об возгорании. Оно возникло в воскресенье днем. В результате этого инцидента погиб пациент.



Представители областного главка сообщили следующее: "Пожар ликвидирован".

Спасатели говорят, что в ходе пожара погиб пациент, в палате которого этот пожар возник.

Текст: Т. Сокот



