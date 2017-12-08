ДТП в центре Нью-Йорка автомобиль на Манхэттене сбил трех человек

Этот инцидент случился в районе Бродвея и Либерти-стрит. О происшествии очень красиво говорят снимки, которые очевидцы разместили в соцсетях. На них отчетливо видно как черный автомобиль выскочил на тротуар.







Последствия ДТП прокомментировали полиции, обратим внимание на то, что согласно предварительным данным речь касается несчастного случая, а далеко не теракта.





Водитель автомобиля удалось задержать.





Текст: Т. Сокот



