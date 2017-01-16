Студентам больше не стоит рассчитывать на образовательные кредиты

Уполномоченный по правам студентов Артем Хромов уже направил обращения в правительство с просьбой разрешить проблему с кредитами для желающих получить высшее образование. А в пресс-службе «Сбербанка» отметили, что готовы возобновить льготное кредитование, как только профильное министерство внесет изменения в законодательные акты.



Тем временем, в Минобрнауки заверили, что оптимизация госпрограммы не предусматривает сокращения ее финансирования, - пишет «Коммерсант». По данной программе банки могут выдавать кредит на сумму до 100% стоимости обучения. Срок кредита – на период обучения + 10 лет. Ставка составляет 7,5% годовых, из которых государство субсидирует 3/4.

В данной программе участвовали «Сбербанк» и «Росинтербанк». Второе финучреждение в сентябре 2016 года лишилось лицензии на деятельность. Согласно данным «Сбербанка», с июля по сентябрь 2016-го по программе образовательного кредитирования было выдано около 480 млн руб.. Это в два раза больше, чем за тот же период 2015 года.

Текст: Е. Скобелева