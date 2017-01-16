Студентам больше не стоит рассчитывать на образовательные кредиты
«Сбербанк» на неопределенное время приостановит выдачу образовательных кредитов на специальных условиях. В банке такое решение объяснили недавним постановлением правительства, что регламентирует государственное субсидирование кредитов.
Уполномоченный по правам студентов Артем Хромов уже
направил обращения в правительство с просьбой разрешить проблему с кредитами
для желающих получить высшее образование. А в пресс-службе «Сбербанка» отметили,
что готовы возобновить льготное кредитование, как только профильное
министерство внесет изменения в законодательные акты.
Тем временем, в Минобрнауки заверили, что оптимизация госпрограммы
не предусматривает сокращения ее финансирования, - пишет «Коммерсант». По данной
программе банки могут выдавать кредит на сумму до 100% стоимости обучения. Срок
кредита – на период обучения + 10 лет. Ставка составляет 7,5% годовых, из
которых государство субсидирует 3/4.
В данной программе участвовали «Сбербанк» и «Росинтербанк». Второе финучреждение в сентябре 2016 года лишилось лицензии на деятельность. Согласно данным «Сбербанка», с июля по сентябрь 2016-го по программе образовательного кредитирования было выдано около 480 млн руб.. Это в два раза больше, чем за тот же период 2015 года.
Текст: Е. Скобелева