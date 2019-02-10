Изменилось количество жертв прорыва дамбы в Бразилии: оно увеличилось до 110 человек

Да, личность 71-го погибшего уже установили.

"… число жертв прорыва дамбы горнодобывающей компании Vale возросло до 110 человек".

Он сообщил о последних данных о числе погибших в ходе прорыва плотины, юго-восток Бразилии.

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