ЧП во Франции: заблокированы на горнолыжном подъемнике по причине поломки более 100 человек

Более 100 любителей горнолыжного спорта оказались оказались в числе заблокированных в на одном из подъемников во французских Альпах. Это ЧП случилось по причине технической неполадки. Местные власти эвакуировали туристов, используя вертолеты.







Этот инцидент случился вчера во второй половине дня рядом с горнолыжным курортом Шамрус, департамент Изер, юго-восток страны.





Случившееся прокомментировал сотрудник местного подразделения Республиканской роты безопасности (спецподразделение полиции) Давид Жандр. Он по этому поводу сообщил следующее: - "сломался подъемник. Речь идет о технической проблеме, пострадавших нет".





Дальше на месте происшествия "началась операция по эвакуации".





Всего в спасении горнолыжников задействованы два вертолета, которое представляют местное отделение службы гражданской обороны. К этой операции было решено привлечь семь профессиональных спасателей. Они на вертолетах очень близко подлетают вплотную к блокированным кабинам подъемников. Дальше вручную извлекаются оттуда туристы и доставляются в более безопасное место.





Эту операцию проводят в спокойном режиме. Обратим внимание, что ей способствует достаточно благоприятная погода в районе ЧП.

Согласно обнародованным предварительным данным нужно было эвакуировать из заблокированных кабинок более 100 человек".





В настоящий момент причины поломки подъемника специалисты не установили.

Текст: Т. Сокот



