Венесуэла «готова к битве», если Трамп введет блокаду - Мадуро

«Не в Венесуэле! Это мое послание криминальному империализму», - сказал Мадуро. Так он отвечал на замечание президента США Дональда Трампа в четверг, общаясь с журналистами за пределами Белого дома. Он рассматривает возможность блокады Венесуэлы по причине «иностранного участия» России, Китая и Ирана.



Мадуро заявил, что Самуэлю Монкаде, послу Венесуэлы в ООН, поручено осудить угрозу для Совета Безопасности, пообещав, что Венесуэла останется «свободной и независимой», невзирая на давление США.

Утверждая, что они стремились «восстановить демократию» в Венесуэле, США в январе признали оппозиционного политика Хуана Гуайдо «временным президентом» и требовали отставки Мадуро. Однако неоднократные попытки Гвайдо обосноваться в президентском дворце не увенчались успехом, кульминацией которого стало военное восстание 30 апреля, закончившееся полным фиаско.





Текст: Т. Сокот