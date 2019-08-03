Венесуэла «готова к битве», если Трамп введет блокаду - Мадуро
03.08.2019 11:47 / В мире / Прочли: 634 человек
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что его страна «готова к бою», если США введут блокаду. Он обратил внимание общественности на тот факт, что его посланник в ООН осудит «незаконную» угрозу в Совете Безопасности.«Мы все готовы к бою, если кто-то попытается навязать Венесуэле или блокаду», - сказал Мадуро, выступая на мероприятии в штате Ла-Гуайра в пятницу днем, добавив, что угроза лишь отражает «отчаяние и раздражение» правительство США.
«Не в Венесуэле! Это мое послание криминальному империализму», - сказал Мадуро. Так он отвечал на замечание президента США Дональда Трампа в четверг, общаясь с журналистами за пределами Белого дома. Он рассматривает возможность блокады Венесуэлы по причине «иностранного участия» России, Китая и Ирана.
Мадуро заявил, что Самуэлю Монкаде, послу Венесуэлы в ООН, поручено осудить угрозу для Совета Безопасности, пообещав, что Венесуэла останется «свободной и независимой», невзирая на давление США.
Утверждая, что они стремились «восстановить демократию» в Венесуэле, США в январе признали оппозиционного политика Хуана Гуайдо «временным президентом» и требовали отставки Мадуро. Однако неоднократные попытки Гвайдо обосноваться в президентском дворце не увенчались успехом, кульминацией которого стало военное восстание 30 апреля, закончившееся полным фиаско.
Текст: Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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