Подбираем квартиру в новостройках от застройщика в Санкт-Петербурге
20.06.2017 14:57 / Экономика / Прочли: 233 человек
Перемены в жизни – это то, что держит нас на плаву и приносит новые эмоции. Всегда нужно менять что-то в жизни.
Проживая в старых хрущевках и желая переехать, первое, на что обращают внимание люди – это красочные рекламы новостроек. Или же вы давно мечтали о беззаботной жизни в квартире своей мечты с евроремонтом. Реклама обещает новую счастливую жизнь и комфортные условия проживания в жилом квартале.
Именно к такому стремятся многие люди. Поэтому, очень важно правильно подойти к подбору квартиры в новостройках. Для выполнения таких сложных задач обращаются в специальные агентства, которые с удовольствием окажут помощь и помогут подобрать новостройку мечты. Одним из таких агентств является «ST Realty». Самое главное об агентстве и подборе жилья будет описано в статье.
Агенство ST Realty
Купить квартиру с помощью агентства вы можете посетив сайт и это будет правильным решением. Все лучшие новостройки собраны на одном сайте. Обширный выбор квартир различных размеров и планировок поможет даже самым придирчивым выбрать то, что нужно. В агентстве вы найдете:
- Только проверенных застройщиков.
- Обширный выбор среди эконом и элитного класса.
- Квартиры с полной отделкой и без мебели.
- Только новая информация и свежие новости о строительстве.
Интересной функцией является индивидуальный подбор квартир в СПб и Ленинградской области конкретно под клиента. Агентство сопровождает клиента вплоть до переезда.
Как выбрать застройщика
Что бы не остаться в конечном итоге без потраченных денег и купленной квартиры, стоит собрать как можно больше данных о застройщике. Важно знать, сколько времени он работает на рынке строительства и как много опыта по работе уже имеет. В агентстве «ST Realty» вы найдете достаточное количество подробной информации о том или ином застройщике.
Архитектура и продажи
Многие считают, что архитектор – это независимый творец, который не думает о финансовом вопросе. Но это не совсем так. Помимо творца, он еще и аналитик, который думает о каждом финансовом вопросе. Затраты, которые идут на архитектурную составляющую новостройки, равны 5 – 10% от себестоимости. Такой результат возможен благодаря архитектурным ходам, которые должен знать творец. По этому, выбирая квартиры, обращайте внимание на архитектуру, ведь такой показатель повлияет на цену. Стоит следить за новостями строительства, что бы быть в курсе всех творческих решений.
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Источник: LadyVenus.ru
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