В Алтайском крае непогода: затоплены улицы, сорваны крыши, повалены деревья

Пользователи соцсетей из Алтайского края проинформировали общественность о том, что есть последствия грозы, сильного ливня и ветра, обрушившихся сегодня на регион.







Так, только в Новоалтайске и Барнауле, в частности, подтоплены оказались улицы. Ветер сорвал сразу несколько крыш домов. На автомобили упали деревья. Эта информация имеет подтверждение в ГУ МЧС по региону. Пострадавшие в результате разгула стихии в крае отсутствуют.





В группе Barnaul 22 сообщили, что "во время шторма на ул. Малахова 116, упало дерево, пострадали несколько автомобилей. Ул. Интернациональная 18, упало дерево в двух метрах от машины! Перекрыло проезд. На трассе в районе станции Присягино на дорогу упало дерево". Эта информация подтверждена многочисленными фотографиями пользователей.





Текст:

Т. Сокот



