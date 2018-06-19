В Японии, префектура Осака, в результате землетрясения пострадали люди – восемь человек

К огромному сожалению у девятилетней девочки остановилось дыхание и сердце.



Несколько слов об эпицентре подземных толчков. Их магнитуда составила 6,1. Он расположился на севере префектуры. Это сейсмособытие было ощутимо в Осаке и иных городах, что расположены на западе Японии.

Текст: Т. Сокот



