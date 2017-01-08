Карантин в Крыму: выявлен новый очаг африканской чумы свиней
08.01.2017 16:22 / Общество / Прочли: 236 человек
Новый очаг африканской чумы свиней выявлен специалистами в Крыму. В результате случившегося, был введен режим ЧС локального уровня, и, в результате, карантин.
Новую вспышку африканской чумы свиней (АЧС) выявили в одном из частных домов на территории Дмитровского сельского поселения, Советский район Крыма. В результате случившегося введен режим ЧС локального уровня, и, как результат, карантин. Это сообщение принадлежит районной администрации.
Текст ее сообщения носит следующий характер: - "постановлением администрации Советского района введен режим чрезвычайной ситуации на территории Советского района Республики Крым".
В свою очередь, власти признали сложившуюся ситуацию как "чрезвычайную биологосоциального характера муниципального уровня".
Другие подробности районных властей не известны.
Случившееся проккоментировал председатель Госкомитета ветеринарии Крыма Валерий Иванов. Он сообщил, что падеж свиней от АЧС выявили в одном из частных домов, сообщив, что "в сельском поселении введен карантин, началось отчуждении свиней из первой угрожаемой зоны, в которую вошло только Дмитровское".
Происшествие прокомментировали в районной администрации. Здесь дополнили, что для локализации очага АЧС "перекрыты проселочные дороги, установлены посты, проведен подворовой обход с привлечением ветеринарной службы и отдела МВД".
Это не первая на протяжении времени вспышка чумы свиней в Крыму. Последняя такая была в конце ноября 2016 года в одном из частных хозяйств, что расположенно в селе Песочное, Ленинский район. Именно здесь выявили очаг этого заболевания. В результате случившегося все поголовье свиней в первой угрожаемой зоне уничтожили.
Напомним, что впервые на Крымском полуострове АЧС зафиксировали 27 января 2016 года в Раздольненском районе. Поэтому в Крыму режим ЧС был действовительным на протяжении с 8 февраля по 18 мая. На протяжении всего этого времени уничтожили более девяти тысяч свиней. В качестве компенсаций производителям решено было выплатить в общей сложности 77 млн рублей.
Текст: Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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