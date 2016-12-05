В столичных аэропортах по причине неблагоприятных погодных условий отменено более 50 рейсов

В Московских аэропортах администрацией принято решение отменить более 50 авиарейсов. Эта мера непосредственно связана с неблагоприятными погодными условиями.



Согласно «Яндекс. Расписанию» в настоящий момент еще 10 рейсов задерживаются.

Так, по данным на 09.00 утра мск 2 рейса задерживались и еще 3 были отменены.





Что касается аэропорта Шереметьево, здесь отменили 52 рейса, еще 7 задерживались. Во Внуково тоже был задержан 1 рейс, однако, отмененные рейсы отсутствуют.

Кстати, в аэропорту Домодедово задержаны два рейса, задержаны, три отменены. В аэропорту Шереметьево отменили 52 рейса, при этом еще семь задержаны. Во Внуково задержан один рейс, отмененных рейсов нет.

В аэропорту Жуковский было отменены и задержаны рейсы в настоящее время нет.

Накануне в аэропортах Москвы отменены оказались более 30 авиарейсов из-за непогоды.





Текст:

Т. Сокот



