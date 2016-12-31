Королева Великобритании решила наградить теннисиста Маррея рыцарским титулом

В СМИ обнародованы данные о том, что Маррей удостоится одного из самых почетных в стране титулов- рыцарь-бакалавр. Таким могут похвастаться только Шон Коннери, Энтони Хопкинс, Пол Маккартни, Бобби Чарльтон и многие другие.







Королева Елизавета II решила наградить спортсмена не только за успехи в теннисе, но и благотворительность, которой Маррей занимается из года в год.





Помимо первой ракетки титул рыцарь-бакалавр достанется еще и Мо Фару. Он четырехкратный олимпийский чемпион по легкой атлетике.





В общей сложности в новогоднем списке королевы Великобритании значатся 1 197 имен. Среди них ученые, академики, спортсмены, деятели искусства и волонтеры.





Текст: Т. Сокот



