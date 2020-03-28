В WhatsApp нашли серьезную уязвимость - эксперты по кибербезопасности
28.03.2020 12:45 / Общество / Прочли: 579 человек
Эксперты по кибербезопасности, которые представляют компанию Check Point, ранее выяснили, что изменяя номер телефона на другой нечисловой параметр, и пытаясь отправить сообщение в общий чат сервис WhatsApp, отключаться как для отправителя, так и для иных участников группы.
Чтобы снова пользоваться приложением, его нужно переустановить. Однако, тогда пользователи рискуют потерять историю всех переписок.
Говорят, что эту уязвимость устранили.
Напомним, что мессенджер WhatsApp перестал поддерживать мобильную операционную систему Windows Phone. Тоже касается Android до версий 2.3.7 и iOS 8 или еще более ранние операционных систем для iPhone.
Ранее сообщалось о том, что руководство WhatsApp запретило использовать свой сервис с целью рассылки новостей. В отношении тех компаний и лиц, которые предприняли попытку обойти этот запрет, планировалось прибегать к судебным искам.
Еще ранее мессенджер тестировал функции, которые позволяют пользователям настроить автоматическое удаление сообщения через час, сутки, неделю после его отправки. Месяц или год после его отправки тоже не исключение.
Текст: Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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