В WhatsApp нашли серьезную уязвимость - эксперты по кибербезопасности

Чтобы снова пользоваться приложением, его нужно переустановить. Однако, тогда пользователи рискуют потерять историю всех переписок.



Говорят, что эту уязвимость устранили.

Напомним, что мессенджер WhatsApp перестал поддерживать мобильную операционную систему Windows Phone. Тоже касается Android до версий 2.3.7 и iOS 8 или еще более ранние операционных систем для iPhone.





Ранее сообщалось о том, что руководство WhatsApp запретило использовать свой сервис с целью рассылки новостей. В отношении тех компаний и лиц, которые предприняли попытку обойти этот запрет, планировалось прибегать к судебным искам.





Еще ранее мессенджер тестировал функции, которые позволяют пользователям настроить автоматическое удаление сообщения через час, сутки, неделю после его отправки. Месяц или год после его отправки тоже не исключение.





Текст: Т. Сокот