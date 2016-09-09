В кабинах фуникулера на Монблане застряли свыше 100 человек, трем десяткам пришлось там ночевать
В западных Альпах примерно 110 человек стали заложниками на канатной дороге, проходящей над горным массивом Монблан. С помощью четырех вертолетов до темноты спасатели сумели эвакуировать 65 человек. Ночью вызволили из кабинок еще двенадцать человек, а более тридцати – остались в кабинках на ночь.
Спасательная операция на высоте 3600 метров были
прекращена из-за неблагоприятных погодных условий и плохой видимости. Лыжникам передали
теплую одежду и покрывала, что уберегло людей от замерзания.
С самого утра эвакуацию продолжили и спустили на землю
всех пленников. Многим потребовалась медицинская помощь, которую оказали врачи
на месте.
Неисправный фуникулёр соединяет два пика горы Монблан – Эгюий-дю-Миди и Пуант Эльбронер. На воздушном вагончике можно попасть из Франции в Италию. По предварительным данным, причиной блокировки фуникулера стали спутанные кабеля.
Текст:
А. Замятина