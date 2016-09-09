В кабинах фуникулера на Монблане застряли свыше 100 человек, трем десяткам пришлось там ночевать

Спасательная операция на высоте 3600 метров были прекращена из-за неблагоприятных погодных условий и плохой видимости. Лыжникам передали теплую одежду и покрывала, что уберегло людей от замерзания.



С самого утра эвакуацию продолжили и спустили на землю всех пленников. Многим потребовалась медицинская помощь, которую оказали врачи на месте.

Неисправный фуникулёр соединяет два пика горы Монблан – Эгюий-дю-Миди и Пуант Эльбронер. На воздушном вагончике можно попасть из Франции в Италию. По предварительным данным, причиной блокировки фуникулера стали спутанные кабеля.

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А. Замятина