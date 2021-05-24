Изоляция в Торонто или год без обедов в ресторанах
24.05.2021 08:58 / В мире / Прочли: 282 человек
Рестораны Торонто были закрыты для посетителей более 360 дней с начала пандемии.
В городе с населением 3 миллиона человек, который является самым большим в Канаде, 8 апреля этого года было введено провинциальное постановление о чрезвычайном положении дома, поскольку страна обогнала США по количеству новых случаев на миллион.
В общем, вы не могли сесть за стол в ресторане Торонто чуть более 360 дней. Сравните это с Парижем (более 260 дней), Лондоном (259 дней) или Гонконгом (2 дня).
Изоляция Торонто затянулась, поскольку этой зимой число случаев заболевания Covid продолжало расти.
В отличие от своего южного соседа, у Канады не было надежных запасов вакцины, чтобы подавить эффекты эпидеммию, что привело к жестокой третьей волне.
Хотя многие предприятия закрыты, вспышки болезни продолжали происходить в школах и на основных рабочих местах.
С ситуацией в ресторанами в других городах дела обстоят иначе. В Сингапуре и Сеуле питание в помещении оставалось открытым на протяжении всей пандемии, хотя комендантский час и ограничения на количество людей внутри значительно сократили его.
Сим и ее муж объясняют успех Сингапура строгим отслеживанием контактов и ограничениями на поездки, хотя некоторые обвиняют страну в нарушении частной жизни своих граждан во имя общественного здравоохранения.
В настоящий момент Lion City в пригороде Миссиссоги остается открытым, Makkan Noodle Bar, который находится в центре Торонто, вынужден был временно закрыть свои двери.
Совладелец Makkan Тревор Лю считает, что по крайней мере четверть ресторанов может быть закрыта к тому времени, когда пандемия закончится.
Он говорит, что правила изоляции и недостаточная финансовая поддержка со стороны правительства усложнили ситуацию.
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