Выдержки из отчета Федерального правительства США: изменение климата скорее всего существенно ударит по экономике США ближе к концу века
25.11.2018 15:54 / Общество / Прочли: 453 человек
Специалисты уверенны в том, что экономика США пострадает от изменения климата к концу века. Ущерб большой будет - миллиарды долларов. Это статистические данные из отчета Федерального правительства США.
В нем сказано, что изменение климата нанесет ущерб всему, начиная от здоровья человека до инфраструктуры и сельскохозяйственного производства. Оно причинит вред бедным.
В четвертом национальном томе оценки климата, опубликованное в прошлом году, есть исследование, содержащее информацию о том, что люди – это основная движущая сила глобального потепления. В этом исследовании описаны потенциально катастрофические последствия для планеты.
Четвертый национальный доклад оценки климата (Том II), содержит следующую информацию: "при продолжающемся росте выбросов историческими темпами ежегодные потери в некоторых секторах экономики, по прогнозам, достигнут сотен миллиардов долларов к концу века. Это больше, чем текущий валовой внутренний продукт (ВВП) многих штатов США".
Кстати, Белый дом отклонил мандат Конгресса, заявив, что он неточный.
Пресс-секретарь Белого дома Линдси Уолтерс заявила, что новый отчет "в значительной степени основан на самом экстремальном сценарии, противоречащем давно установившимся тенденциям, предполагая это технологии и инновации будут ограниченными, а население будет быстро увеличиваться".
Это исследование в некоторой степени противоречит политике президента Дональда Трампа. В прошлом году он объявил о своем намерении вывести США из Парижской сделки 2015 года.
Он и несколько членов его кабинета неоднократно утверждают, что причины и последствия еще не урегулированы.
Представители экологических групп говорят о том, что доклад усиливает свои призывы к Америке принять меры по изменению климата.
Текст: Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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