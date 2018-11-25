Выдержки из отчета Федерального правительства США: изменение климата скорее всего существенно ударит по экономике США ближе к концу века

В нем сказано, что изменение климата нанесет ущерб всему, начиная от здоровья человека до инфраструктуры и сельскохозяйственного производства. Оно причинит вред бедным.



В четвертом национальном томе оценки климата, опубликованное в прошлом году, есть исследование, содержащее информацию о том, что люди – это основная движущая сила глобального потепления. В этом исследовании описаны потенциально катастрофические последствия для планеты.

Четвертый национальный доклад оценки климата (Том II), содержит следующую информацию: "при продолжающемся росте выбросов историческими темпами ежегодные потери в некоторых секторах экономики, по прогнозам, достигнут сотен миллиардов долларов к концу века. Это больше, чем текущий валовой внутренний продукт (ВВП) многих штатов США".

Кстати, Белый дом отклонил мандат Конгресса, заявив, что он неточный.

Пресс-секретарь Белого дома Линдси Уолтерс заявила, что новый отчет "в значительной степени основан на самом экстремальном сценарии, противоречащем давно установившимся тенденциям, предполагая это технологии и инновации будут ограниченными, а население будет быстро увеличиваться".

Это исследование в некоторой степени противоречит политике президента Дональда Трампа. В прошлом году он объявил о своем намерении вывести США из Парижской сделки 2015 года.

Он и несколько членов его кабинета неоднократно утверждают, что причины и последствия еще не урегулированы.

Представители экологических групп говорят о том, что доклад усиливает свои призывы к Америке принять меры по изменению климата.

Текст: Т. Сокот



