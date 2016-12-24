В Японии по причине сильного пожара сгорели свыше 150 домов

В префектуре Ниигата в результате сильного пожара горели более 150 жилых домов и построек. Огонь не удавалось потушить более 10 часов. Это сообщение принадлежит чрезвычайной комиссии, сформированной на месте ЧП. В ее составе представители полиции, противопожарного ведомства, муниципальной администрации.







Так, в результате столь крупного в Японии на протяжении последних лет от возгорания угарным газом отравились восемь человек. Среди них две жительницы пострадавшего района и шесть спасателей. Из зоны бедствия удалось эвакуировать приблизительно 750 человек.





В настоящий момент пожар потушен. Спасатели заняты тем, что обрабатывают его район реактивами. Это необходимо для того, чтобы не допустить повторных возгораний.





Напомним, что пожар вспыхнул в четверг в одной из местных закусочных. Огонь достаточно быстро перекинулся на соседние дома. Причина - сильный ветер и скорость порывов. Она превышала в момент бедствия 20 метров в секунду.









Текст: Т. Сокот



