В результате взрыва на юге Турции пострадали по меньшей мере семь человек

Согласно предварительным данным известно, что взорвался припаркованный рядом с домом мотоцикл.

На место происшествия отправились пожарные и полиция.

В результате взрыва, который прогремел в городе Газиантеп, юг Турции, пострадали не менее семи человек. Он случился рядом с пятиэтажным жилым домом.

Согласно обнародованым предварительным данным, взорвался мотоцикл. Он был припаркован рядом с жилым домом в городе Газиантеп.

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