В Москве объявили оранжевый уровень опасности погоды





Синоптики очень быстро выпустили штормовое предупреждение по отношению к столичному региону на 7 ноября. Они сообщили, что приближается снегопад. Его сопровождает сильный порывистый ветер.





В пресс-службе столичного главка МЧС обратили внимание на то, что "по информации Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 16:00 6 ноября до 11:00 7 ноября в Москве (включая ТиНАО) и Московской области ожидается мокрый снег, местами сильный, во второй половине ночи в отдельных районах с дождем. Местами гололед, налипание мокрого снега на деревьях и проводах, метель с ухудшением видимости до 500-1000 м при усилении ветра с порывами 12-17 м/с, на дорогах гололедица".









В Гидрометцентре РФ о непогоде на сегодня сообщили следующую информацию: - "Объявлен предпоследний, "оранжевый" уровень опасности погоды, который означает, что погода опасна, есть вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба".





Одновременно в метеослужбе сообщили, что "7-8 ноября в Московской, Смоленской, Тверской, Рязанской, Владимирской, Ивановской областях ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега и снега с дождем (7 ноября в Московской, 7-8 ноября в Тверской областях сильные), сильный гололед, налипание мокрого снега".





Специалисты рассчитали, что в понедельник Москве выпадет в пределах 19 мм осадков, а это более трети месячной нормы. Завтра, во вторник ожидается мокрый снег. Его сменит дождь. Ожидается еще 20% месячной нормы. Напомним, что в ноябре она равна 58 мм. Все это усугубит сильнейший гололед. Поэтому автовладельцам настоятельно рекомендовали пересесть на общественный транспорт. В том случае, если это невозможно, тогда необходимо соблюдать скоростной режим, дистанцию, правила дорожного движения. Это предупреждение актуально и для иных областей Центральной России.





В ведомстве обратили внимание на то, что в результате ухудшения погоды ожидается повреждение линий электропередачи, частично могут повалиться деревья, могут быть повреждены рекламные конструкции. Все это спровоцирует затор на дорогах и повредит автотранспорт. Поскольку выпали осадки, местами возможно ухудшиться видимость, поэтому сложно будет передвигаться транспорту. И как результат, увеличится количество ДТП.





Кстати, минувшая ночь в Москве уже оказалась самой холодной.





Текст:

Т. Сокот