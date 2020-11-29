Ученым удалось обнаружить свидетельства политической карикатуры в Древнем Египте





Рисунок выполнен черными чернилами на известняковом остраконе древним египтянином.

Ученые, которые очень много внимания уделили изучению культур Древних царств, пришли к выводу, что это не просто сюжет из басни, а первая политическая карикатура на недостойного и слабого правителя, которого никто не способен свергнуть по причине необъяснимой боязни.

Если это действительно так, то это первое свидетельство политической карикатуры, которое сохранилось с прошлой эры.

Текст: Т. Сокот